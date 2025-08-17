Более 2 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО собрали в Подольске

В рамках благотворительной акции «Подольск помогает» собрали необходимые вещи и продукты для бойцов специальной военной операции. В мероприятии приняли участие неравнодушные жители, а также представители администрации муниципалитета.

Так, женам участников спецоперации Ирине и Катерине передали две посылки с гуманитарным грузом, которые доставят на Сватовское и Запорожское направления.

«За пять дней в наш Волонтерский центр для бойцов привозили продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, строительные инструменты, одежду, маскировочные сети, канцелярские принадлежности. По доброй традиции передали письма и рисунки от воспитанников школ и детских садов, это самое ценное для военнослужащих», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

Напомним, что волонтеры Центрального пункта сбора, расположенного в доме № 1 на улице Ульяновых в Подольске, продолжают принимать гумпомощь. Он работает ежедневно. Телефон для связи и справок: 8 (4967) 50-04-93.