Более 170 участников СВО прошли реабилитацию в центре «Ясенки» | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 22:17 Более 170 участников СВО прошли реабилитацию в центре «Ясенки» Медиасток.рф

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Делегация комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению посетила центр «Ясенки», где участники СВО, получившие ранения, проходят бесплатную реабилитацию. 176 военнослужащих встали на ноги благодаря врачам медицинского учреждения.

По словам председателя комитета Андрея Голубева, в этом году Мособлдума приняла закон, согласно которому теперь бойцов, восстанавливающих свое здоровье в «Ясенках», могут сопровождать родные.

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«Во время прошлого нашего посещения центра прозвучал ряд предложений, инициатив, которые требовали решения именно на законодательном уровне. Задачи, поставленные перед нами бойцами, мы постепенно решаем. Пообщавшись с семьями, мы еще раз убедились в том, что это дает максимальный эффект, когда родной человек помогает делать первые шаги заново», — рассказал Голубев.

Как рассказал директор центра «Ясенки» Михаил Маслов, обычно курс реабилитации длится 21 день, но его могут продлить, если травмы тяжелые, ведь некоторым пациентам необходимо несколько этапов реабилитации.

«На сегодняшний день мощность учреждения — 130 человек. У нас увеличено штатное расписание для того, чтобы подход в реабилитационном процессе был более серьезным. Помощь оказывает психолог. Есть различные тренажеры, которые помогают восстанавливать опорно-двигательный аппарат. Было принято решение построить бассейн», — пояснил Маслов.

Он добавил, что некоторые бойцы уже проходят курс реабилитации в сопровождении своих близких.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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