Более 170 бойцов СВО принял на реабилитацию центр в Одинцове в январе 2025 года

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова посетили реабилитационный и учебный центр Фонда пенсионного и социального страхования России в Каринском. С января этого года центр принимает на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение ветеранов СВО — за это время помощь уже получили 178 участников боевых действий, из которых 112 завершили курс лечения.

Во время визита Андрей Иванов и Ольга Ермакова пообщались с участниками СВО, проходящими реабилитацию. Среди них были жители Лосино-Петровского, Раменского, Балашихи, Можайска, Люберец и Голицыно.

«Наша главная задача — сделать все возможное для восстановления вашего здоровья и помочь вам вернуться к гражданской жизни или службе с максимальным комфортом. Вы защищали Россию, и теперь Россия обязана позаботиться о вас. Сегодня мы не только оцениваем работу центра, но и ищем дополнительные способы поддержки», — рассказал Андрей Иванов.

В ходе встречи обсудили взаимодействие с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества», вопросы оформления военной пенсии и улучшения жилищных условий. Особое внимание уделили предложению ветеранов о предоставлении их семьям возможности бесплатного санаторно-курортного лечения в центре.

Визит подчеркнул важность поддержки ветеранов и их семей, а также необходимость дальнейшего развития реабилитационных программ для участников специальной военной операции. «Мы проработаем с фондом возможность бесплатной реабилитации для членов семей наших бойцов. Также рассмотрим запросы на организацию культурных мероприятий и досуга. Уверен, что совместно с комитетом по культуре мы сможем организовать выступления творческих коллективов для пациентов центра», — добавил Андрей Иванов.