Более 1600 детей из Химок отправятся в летние школьные лагеря

Сезон школьных летних лагерей в Химках стартует уже в июне. Двери для воспитанников будут открыты в 13 образовательных учреждениях, посетить их смогут свыше 1600 человек.

Школьные лагеря будут работать в две смены: первая продлится с 9 июня по 9 июля, вторая — с 14 июля по 11 августа. Детей примут лицеи № 10 и № 21, школы № 19, 20, 29, 30, 31 и Луневская, а также образовательные комплексы «Флагман», «Лига первых», «Наследие», «Лидер» и «Перспектива».

Воспитанников будут ждать активности в профильных отрядах, разделенных по интересам. Например, спортивные секции, группы, изучающие безопасность дорожного движения, «Орлята России» и «Движение первых». Кроме того, отдельные отряды особое внимание уделят патриотическому воспитанию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что для семей участников специальной военной операции, многодетных и малоимущих граждан предусмотрены льготы. Пребывание в школьных лагерях станет для них бесплатным. Другие категории жителей должны будут оплатить всего 10% от стоимости путевки, остальные траты возьмет на себя администрация округа.