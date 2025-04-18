Более 1,6 тысячи куличей отправили волонтеры из Можайска бойцам СВО

В Можайском округе третий год подряд проходит благотворительная Пасхальная акция, направленная на поддержку участников специальной военной операции. Организаторами мероприятия выступают Центр поддержки участников СВО и их семей Можайского округа, а также Комитет семей воинов Отечества.

В преддверии светлого праздника к акции присоединились неравнодушные жители округа, школьники, их родители, педагоги, волонтеры из Подмосковья и активисты Можайского отделения «Молодой Гвардии». Все они объединили усилия, чтобы передать частичку тепла и заботы тем, кто сейчас защищает Родину.

Настоятель Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря игумен Авель освятил более 1,6 тысячи пасхальных куличей. В настоящее время эти символы праздника уже отправлены в зону проведения спецоперации, чтобы бойцы смогли встретить Пасху с ощущением домашнего уюта и заботы.

Пасха — это время добра и чудес. Каждый может внести свой вклад в создание тепла и радости для тех, кто нуждается в поддержке.