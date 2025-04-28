Более 1500 жителей Чехова приняли участие в «Диктанте Победы»
Традиционная международная акция посвящалась 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками диктанта в Чехове стали представители администрации муниципалитета, ветераны специальной военной операции, школьники и активные жители.
Мероприятие проводилось по инициативе партии «Единая Россия» и при поддержке Министерства просвещения России, Российского исторического общества и других организаций. Участникам диктанта нужно было ответить на 25 вопросов за 45 минут. Впервые появились темы, посвященные специальной военной операции, которые органично связаны с событиями Великой Отечественной войны.
«Это крайне важно в современном мире .Там, например, задание было про летчиков, которые во время Великой Отечественной войны сражались на территории Донецкой народной республики, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. И о современных наших героях», —
рассказал ученик школы № 10 Ибрахим Тубаев.
Глава округа Михаил Собакин подчеркнул, что «Диктант Победы» — это не только проверка знаний, но и возможность выразить благодарность ветеранам, труженикам тыла и всем, кто внес вклад в общую Победу. «Наш долг — сохранять память о тех событиях, чтобы ни у кого не было основания переписывать историю Великой Отечественной войны, и чтобы наши дети и внуки знали правду о цене завоеванной свободы», — сказал руководитель муниципалитета.
Все участники диктанта получили сертификаты о прохождении тестирования. А максимальное количество баллов, набранное в очном этапе, даст дополнительные баллы для абитуриентов при поступлении и возможность попасть на парад Победы на Красной площади.