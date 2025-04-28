Более 1500 жителей Чехова приняли участие в «Диктанте Победы»

Мероприятие проводилось по инициативе партии «Единая Россия» и при поддержке Министерства просвещения России, Российского исторического общества и других организаций. Участникам диктанта нужно было ответить на 25 вопросов за 45 минут. Впервые появились темы, посвященные специальной военной операции, которые органично связаны с событиями Великой Отечественной войны.

«Это крайне важно в современном мире .Там, например, задание было про летчиков, которые во время Великой Отечественной войны сражались на территории Донецкой народной республики, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. И о современных наших героях», —

рассказал ученик школы № 10 Ибрахим Тубаев.