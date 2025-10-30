Более 150 украинских дронов сбили над Россией ночью 30 октября

Больше всего БПЛА сбили над Брянщиной (48), 21 беспилотник над Воронежской областью, 16 — над Нижегородской областью, 15 — над Калужской, 14 — над Ростовской, девять над Московским регионом, в том числе шесть, летевших на столицу.

Над Тульской областью также сбили девять дронов, по пять — в Рязанской, Волгоградской и Новгородской областях. Над Белгородской, Орловской областями и над Крымом уничтожили по четыре дрона. Один беспилотник сбили в Липецкой областью, уточнили в ведомстве.

Минувшей ночью российские силы нанесли массированный удар по целям на Украине. По последним данным Минэнерго страны, почти во всех регионах республики начались перебои со светом.