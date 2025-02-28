Более 150 газовых баллонов отправили бойцам СВО из Истры

Молодежный парламент при Совете депутатов муниципального округа Истра предоставил более 150 газовых баллонов в местный центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Часть гуманитарной помощи представитель организации передал напрямую жене одного из бойцов.

Она уже полгода сама доставляет в зону проведения специальной военной операции груз. В молодежном парламенте работают молодые, отзывчивые и целеустремленные люди, готовые прийти на помощь и поддержать бойцов СВО.

Центр поддержки участников СВО и их семей находится по адресу: Истра, площадь Революции, дом 5 и работает с 09:00 — 20:30. Контактный телефон: +7 926 707-13-58.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что гуманитарную помощь от лауреатов премии «Мы рядом» отправили в зону СВО из Подмосковья.