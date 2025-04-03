Более 150 человек обратились в Центр помощи участников СВО за три года

Меры поддержки участников и ветеранов СВО, а также членов их семей обсудили в Истре. Уже три года в округе работает Центр помощи бойцам и их близким, и за это время обратилось более 150 человек.

Этот Центр плотно сотрудничает с филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества», а совсем недавно в округе открылось отделении Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Его возглавляет Роман Шатохин — ветеран боевых действий и активный жителей Истры, который уже успел провести несколько патриотических мероприятий для школьников.

Бойцам СВО на постоянной основе оказывают помощь неравнодушные жители округа, администрация, волонтеры, представители бизнес-сообщества, но теперь хотят помочь и тем, кто уже вернулся — ветеранам СВО в лечении и реабилитации, в трудоустройстве, а также в профессиональной переподготовке. Эти и будет заниматься Ассоциация.