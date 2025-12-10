Более 15 военнослужащих из Наро-Фоминска получили боевые награды

Торжественная церемония состоялась в гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Участие в ней принял глава городского округа Роман Шамнэ.

Мероприятие приурочили ко Дню героев Отечества. В нем также поучаствовал временно исполняющий обязанности командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий.

Роман Шамнэ передал бойцам слова благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Государственные награды получили шестнадцать военнослужащих: медали «За отвагу», «За боевые отличия», Жукова, Суворова, «За спасение погибавших», а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Слаженность всех родов войск — главное условие успеха на передовой. Части Московского военного округа ежедневно подтверждают это делом: действуют четко, надежно, профессионально», — прокомментировали в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.