Более 15 тонн гуманитарной помощи собрали в Лобне для отправки бойцам СВО

В городском округе Лобня 3 июля силами местных общественных и волонтерских организаций был собран и загружен 15-тонный КамАЗ с гуманитарной помощью для десантников на Запорожском направлении. Глава округа Анна Кротова сообщила, что это одна из самых масштабных отправок, и теперь предстоит обеспечить сохранность груза в пути.

В состав помощи вошли квадрокоптеры «Мавик» с тепловизорами, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для работы с беспилотниками, генераторы, стройматериалы, инструменты, топливо, маскировочные сети и антидроновые одеяла. Формирование груза велось при участии местных волонтерских организаций и активистов.

Анна Кротова отметила, что путь предстоит неблизкий и непростой, и поблагодарила всех участников благотворительных акций за содействие. Она подчеркнула, что регулярные сборы остаются приоритетным направлением поддержки военнослужащих.

В Лобне действует несколько волонтерских объединений, а помощь военнослужащим и их семьям можно передать в Муниципальном Центре поддержки участников СВО по адресу: ул. Мирная, 13 к.2.