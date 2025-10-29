Более 1200 жителей Лобни присоединились за 5 лет к «Волонтерам Подмосковья»

День добровольца отмечается в Подмосковье 29 октября. За пять лет более 1200 жителей муниципалитета присоединились к движению «Волонтеры Подмосковья» и совершили более тысячи добрых дел.

Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» зародилось в городском округе в период пандемии в 2020 году. Тогда активисты доставляли продукты питания и медикаменты жителям. Сегодня волонтеров можно встретить практически на каждом мероприятии в Лобне — спортивном, патриотическом, экологическом.

Добровольцы активно участвуют в поддержке бойцов специальной военной операции и их семей. Они собирают гуманитарные грузы, помогают их расфасовывать, осуществляют выезды в зону проведения специальной военной операции, регулярно посещают родных военнослужащих и помогают им.

Напомним, в 2024 году в День добровольца Московской области волонтеры из Лобни были награждены знаками отличия губернатора региона Андрея Воробьева и благодарственными письмами главы городского округа Анны Кротовой.