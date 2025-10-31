Более 100 волонтеров наградили ко Дню добровольца в Домодедове

Церемония чествования волонтеров прошла в День добровольца Московской области в молодежном центре «Победа». 103 активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета Евгении Хрусталевой.

Кроме того, волонтер Екатерина Халикова получила областную награду от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а Вера Кочеткова — от первого заместителя министра информации и молодежной политики Ольги Гребенщиковой.

На территории городского округа действует больше 20 волонтерских организаций. В молодежной добровольческой деятельности задействовано свыше 50 тысяч человек. Около 200 домодедовцев состоят в движении «Волонтеры Подмосковья».

Добровольцы из Домодедова принимают участие в крупных мероприятиях федерального масштаба. В сентябре 2025 года ребята работали на международном конкурсе «Интервидение-2025» — встречали делегации, помогали в аккредитации журналистов, координировали передвижение участников и гостей, ассистировали по транспортным и логистическим вопросам, а также оказывали помощь режиссерско-постановочной группе.

«Волонтерство помогло мне стать многозадачной и быстрее адаптироваться к новым условиям, что положительно сказалось на учебе. Я подтянула свои оценки и лучше разобралась в сложных предметах», — поделилась участница движения «Волонтеры Подмосковья» из Домодедово.

Добровольцы регулярно участвуют в донорских акциях. Волонтер Григорий Романишин рассказал, что чувствует душевную потребность помогать людям, поэтому стал донором. «Это важно не для меня, а для тех, кому нужна эта кровь. И хотя мой вклад может показаться незначительным, он определенно необходим», — уверен юноша.

Домодедовские волонтеры с самого начала специальной военной операции помогают бойцам — собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. За прошедшую неделю активисты собрали свыше 400 килограммов гуманитарного груза, который уже отправили в распределительный центр в Одинцове.