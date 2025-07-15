Более 100 килограммов гумпомощи собрали для бойцов СВО в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Более 100 килограммов гуманитарной помощи собрали в рамках Молодежной патриотической акции «Доброе дело. Zа Россию» в Серпухове. В этом году в мероприятии приняли участие 160 молодых людей из трудовых бригад и лагеря труда и отдыха, а также их родители.

Третий год подряд акция проводится по инициативе Центра профориентации и трудоустройства молодежи совместно с Единым центром поддержки участников специальной военной операции и их семей, при поддержке сторонников партии «Единая Россия».

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

«Не мог не поддержать нашу молодежь. Передал бойцам универсальный всесезонный газ в баллоне. Приятно видеть, как подрастающее поколение наравне со взрослыми заботится о военнослужащих и тратит заработанные средства на необходимые вещи для защитников. Благодарю каждого за неравнодушие и активную гражданскую позицию!» — сообщил глава муниципалитета Алексей Шимко.

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