Более 100 килограммов гумпомощи собрали для бойцов СВО в Серпухове

Более 100 килограммов гуманитарной помощи собрали в рамках Молодежной патриотической акции «Доброе дело. Zа Россию» в Серпухове. В этом году в мероприятии приняли участие 160 молодых людей из трудовых бригад и лагеря труда и отдыха, а также их родители.