Более 100 килограммов гумпомощи собрали для бойцов СВО в Серпухове

Более 100 килограммов гуманитарной помощи собрали в рамках Молодежной патриотической акции «Доброе дело. Zа Россию» в Серпухове. В этом году в мероприятии приняли участие 160 молодых людей из трудовых бригад и лагеря труда и отдыха, а также их родители.
Третий год подряд акция проводится по инициативе Центра профориентации и трудоустройства молодежи совместно с Единым центром поддержки участников специальной военной операции и их семей, при поддержке сторонников партии «Единая Россия».
«Не мог не поддержать нашу молодежь. Передал бойцам универсальный всесезонный газ в баллоне. Приятно видеть, как подрастающее поколение наравне со взрослыми заботится о военнослужащих и тратит заработанные средства на необходимые вещи для защитников. Благодарю каждого за неравнодушие и активную гражданскую позицию!» — сообщил глава муниципалитета Алексей Шимко.
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