Сегодня 09:43 Более 100 килограммов гумпомощи передали из Красногорска в зону СВО 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск Спецоперация

Красногорск

Благотворительность

Специальная военная операция РФ на Украине

Очередную партию гуманитарного груза передал в отделение Ассоциации ветеранов СВО заместитель председателя совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов. Более 100 килограммов необходимых вещей отправятся в госпиталь имени Вишневского, а также в различные подразделения на передовую.

Военнослужащие получат все, в чем нуждаются на фронте. «Привезли средства личной гигиены, продукты питания, теплые вещи, воду, поскольку она всегда необходима в госпиталях ребятам после реабилитации», — рассказал Богдан Андриянов.

Заместитель руководителя отделения ассоциации Рамиль Мустафин поблагодарил депутата за помощь. «Вместе мы делаем единое дело, и мы победим. Могу сказать, что по мере потребности весь груз будет доставлен до точки назначения и, безусловно, принесет пользу для нашего общего дела», — отметил он.

В Ассоциации ветеранов СВО работа кипит каждый день: активисты плетут маскировочные сети, помогают бойцам и их семьям в оформлении льгот, содействуют в трудоустройстве.