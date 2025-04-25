Более 100 человек написали «Диктант Победы» на Бородинском поле в Можайске

Международная акция «Диктант Победы» прошла в Можайском округе. Центральной площадкой в муниципалитете стал музей-заповедник «Бородинское поле» — место, пронизанное историей двух Отечественных войн.

Почетными гостями мероприятия были депутат Госдумы Михаил Терентьев, исполнительный директор Совета муниципальных образований Николай Ханин, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, глава окружного совета депутатов Лидия Афанасьева, ветераны и участники боевых действий.

Всех участников «Диктанта Победы» поприветствовал глава округа Денис Мордвинцев. Он отметил, что эта акция — не просто тест на знания, а настоящая дань уважения героическому прошлому нашей страны. «Важно помнить и ценить тот великий подвиг наших героев, которые отдали все ради свободы и мирного будущего», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Перед началом диктанта участники специальной военной операции Кирилл Огурцов и Александр Князев подняли над Бородинским полем флаг Победы. После этого официальные лица, депутаты, общественники, активисты, ветераны и волонтеры приступили к выполнению заданий.

25 вопросов диктанта были посвящены не только Великой Отечественной войне, но и касались специальной военной операции. А в заключение акции ее участники получили возможность отправить добрые послания бойцам СВО.