Более 100 бойцов СВО получили правовую помощью в Химках в 2026 году

В Химках местное отделение фонда «Защитники Отечества» совместно с городской прокуратурой продолжает системную работу по поддержке ветеранов СВО и их семей. За прошедший год консультацию и правовую помощь получили более 110 подопечных фонда.

С июля 2025 года на базе отделения провели четыре приема ветеранов СВО и их близких с участием городской прокуратуры, на которых за помощью обратились более 80 химчан. Местное отделение также ведет индивидуальную работу, позволяющую подопечным оперативно получать правовую помощь надзорных органов.

Заявителям оказали поддержку по следующим направлениям: предоставление правовой помощи ветеранам СВО и их семьям; помощь во взаимодействии с надзорными органами других городов и регионов; взаимодействие с ведомствами, осуществляющими меры поддержки участников СВО, по вопросам бездействия органов или нарушения прав заявителей; взаимодействие с коллегами из военных надзорных органов для защиты прав военнослужащих; а также помощь в вопросах соблюдения прав уволенных участников СВО их работодателями.

Фонд «Защитники Отечества» давно сотрудничает с городской прокуратурой — это помогло многим семьям. Индивидуальная совместная работа ведется ежедневно по запросу жителей. За два года деятельности фонд помог свыше 1 500 жителям Химок. Получить консультацию по вопросам взаимодействия с прокуратурой и другим видам помощи можно по предварительной записи по адресу: улица Пролетарская, дом 1, в будни с 9:00 до 18:00. Телефон для справок: 8 (498) 602-00-23.