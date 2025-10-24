Более 10 коробок с гумпомощью собрали для бойцов СВО в Ленинском округе

В Ленинском городском округе прошла акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. По итогам благотворительного мероприятия собрали 11 коробок с предметами первой необходимости.

Акцию приурочили ко Дню волонтера Московской области. Она прошла в рамках губернаторского проекта «Доброе дело». Участниками мероприятия стали представители администрации Ленинского городского округа, депутаты, активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и «Молодой гвардии Единой России», образовательные учреждения и неравнодушные жители муниципалитета.

«Эта акция — еще одно подтверждение того, что наши жители всегда готовы поддержать защитников Отечества. Собранные вещи и продукты помогут бойцам в непростых условиях выполнения боевых задач», — сказал начальник отдела по работе с молодежью и развитию добровольчества администрации Ленинского округа Илья Сенчуров.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе помощи. В состав гуманитарного груза вошли продукты длительного хранения, средства личной гигиены, теплые вещи и спальные мешки. Помощь доставят на распределительный склад Московской области для последующей централизованной отправки в новые регионы и зону проведения специальной военной операции.

«Сбор гуманитарной помощи позволяет каждому участнику почувствовать свою сопричастность к поддержке военнослужащих. Мы помогаем в тылу, но наш вклад важен для тех, кто выполняет боевые задачи», — подчеркнул руководитель «Молодой гвардии Единой России» Данила Сорокопудов.

Отметим, что проект «Доброе дело — нашим защитникам» реализуют на территории всех муниципалитетов Московской области.