Боксеры из Павловского Посада победили на соревнованиях среди ветеранов СВО

Спортсмены из округа стали чемпионами на соревнованиях по адаптивному боксу среди ветеранов боевых действий. Турнир прошел 25 июля в городе Александров Владимирской области.

На состязании собрались сильнейшие представители разных подразделений Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской и Владимирской областей. Команда из Павловского Посада оказалась самой многочисленной — пять человек.

Сергей Алексеев, Максим Фомин и Роман Фаленков завоевали золотые медали. Евгений Симоненков, выступавший впервые, сразу взял бронзу. Подготовка прошла при поддержке чемпиона Открытого первенства Рязанской области, вице-чемпиона Москвы по боксу Кирилла Фаленкова, который давал профессиональные советы.

Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов поздравил спортсменов, назвав их примером мужества и силы духа. Он пожелал команде новых побед и отметил, что такой результат вдохновляет всех жителей округа.