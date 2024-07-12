Боксер Чеботарев объяснил решение отправиться на фронт идейными соображениями

Чемпион мира по боксу Артем Чеботарев дал интервью RT . В ходе беседы он объяснил, почему ушел добровольцем на фронт.

По словам спортсмена, данное решение связано с идейными соображениями.

«То, что сегодня происходит, — это реально не какая-то там придумка, не какая-то там агрессия России, а наоборот. Тот Запад считает себя хищником», — высказался боксер.

Он также отметил, что не считает украинцев врагами. Эти люди просто заблудились, подчеркнул Чеботарев.