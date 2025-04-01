Бойцы СВО встретились с сотрудниками теплосети в Красногорске

Участники СВО Антон Киселенко и Виталий Рузавин посетили Красногорскую теплосеть. Они побеседовали с работниками предприятия о службе на фронте, о жизни до и после специальной военной операции.

Ветераны поделились с коллективом теплосетей интересными историями о военном быте и о боевых товарищах. Бывший журналист Антон Киселенко также рассказал о своих чувствах к врачу, которая помогла проходить реабилитацию после ранения, и как они переросли в крепкие отношения. Собравшиеся спрашивали гостей о том, как они привыкают к мирной жизни.

Участники встречи отметили, что подобные мероприятия необходимо проводить не только в образовательных учреждениях, но и на предприятиях и в учреждениях. Нужно как можно большему числу жителей рассказывать об отваге, мужестве и героизме ребят, которые каждый день трудятся на благо Победы.