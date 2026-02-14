Бойцы СВО встретились с серпуховичами в Едином центре поддержки

12 февраля в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей прошла встреча с тремя военнослужащими, находящимися в отпуске. Военных поздравили с наступающим Днем защитника Отечества.

Военнослужащие Александр, Андрей и Раймонд встретились с заместителем главы муниципалитета Марией Барышевой, руководителем центра Лидией Халачевой, представителями партии, серпуховского отделения Союза женщин России и волонтерами. Бойцы рассказали о буднях на передовой и поблагодарили за регулярную отправку гуманитарной помощи.

В ответ защитники получили благодарность за службу и защиту интересов страны. Им также рассказали о мерах социальной поддержки и деятельности Единого центра, куда в любой момент могут обратиться они сами или их родственники.

Для детей участников СВО молодогвардейцы провели мастер-класс по созданию бумажных аппликаций. Творческие подарки, сделанные своими руками, стали теплым дополнением к встрече.