Бойцы СВО вручили двум школьницам из Химок награды за помощь фронту

Ульяна и Алиса занимались волонтерством: помогали собирать и передавать гуманитарную помощь бойцам и мирным жителям в зоне специальной военной операции. Девушки получили медали и нагрудные знаки «За помощь фронту».

«Мой папа вместе с друзьями-единомышленниками при поддержке администрации и депутатского корпуса открыли первый в нашем микрорайоне пункт сбора гуманитарной помощи. Несколько раз я даже принимала личное участие в их транспортировке» — поделилась Алиса.

Награждение провели в стенах лицея № 12 в рамках патриотической встречи, посвященной 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Школьникам также рассказали о трагическом событии и его значении в истории страны.

Открытый урок стал частью масштабной общественной программы, реализуемой в Химках. Ежедневно в округе организуют тематические мастер-классы, концерты, кинопоказы и многое другое.