Бойцы СВО провели уроки мужества в школах Котельников

В образовательных учреждениях Котельников состоялись уроки мужества, посвященные Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Занятия прошли 12 и 13 февраля.

В школе № 2 прошел урок «Равнение на героев» с участием представителей Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, МЧС России по Московской области, Росгвардии и Центра развития русских традиций «Люберецкие Соборяне».

Ветеран боевых действий Дмитрий Павлюченков с позывным «Шатун» поделился со школьниками личным опытом, рассказав о фронтовых буднях и героизме товарищей. Учащиеся активно участвовали в беседе, интересуясь деталями быта и особенностями вооружения. Практический блок включал демонстрацию полной экипировки штурмовика и разбор профессиональных навыков бойца.

Представитель МЧС Илья Корбанков рассказал ребятам о работе пожарных, подчеркнув, что эта профессия требует отличной физической формы и готовности мгновенно принимать решения в критических ситуациях.