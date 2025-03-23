Бойцы СВО провели уроки мужества для школьников в Химках

Тематические уроки для учеников школ организовали в Химках. В этот раз занятия на тему патриотизма провели участники специальной военной операции.

Урок мужества в рамках программы «Разговоры о важном» состоялся в «Тридцать первой школе» в Химках. В мероприятии также поучаствовал муниципальный депутат Артур Каримов.

«Основная тема нашего разговора — связь между поколениями. Очень важно, чтобы ребята не забывали о героях и помнили историю Отечества», — отметил Артур Каримов.

Школьники попросили народного избранника, чтобы он передал несколько своих книг о миссии добра.

«Благодаря такому взаимному обмену мы создаем будущее, основанное на уважении, понимании и совместной работе», — добавил депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Напомним, что цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» запустили в российских школах в 2022 году. Инициативу поддержало Министерство просвещения РФ.