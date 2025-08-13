Бойцы СВО провели урок мужества в детском лагере в Подольске

Участники специальной военной операции провели урок мужества для 80 воспитанников лагеря «Ромашка». В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Павел Максимович, руководитель подольского отделения ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков, военнослужащие, а также представители профильных комитетов администрации муниципалитета.
Ребятам из детского центра рассказали о важности профессии защитника Родины. Участники СВО поделились рассказами о своей службе, а также о том, как важна поддержка земляков на фронте — письма детей и их родителей всегда поднимают боевой дух военнослужащих.
«Наши бойцы защищают страну ради вашего светлого будущего. А ваша задача — хорошо учиться, быть верными себе и своей Родине», — обратился к детям Игорь Науменков.
Встреча состоялась в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».
Еще 20 тысяч заявок на получение земельных участков без торгов подали в Подмосковье
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Овчинский: 3D-модели лучших объектов Москвы по реновации попали на карту 2ГИС
Стройконтроль Подмосковья провел 300 выездов при восстановлении школы в Мариуполе
Жителей Подмосковья пригласили на конкурсы лучших практик школьных библиотек
Спектакли, 3D-скульптуры и мастер-классы. Художник Николай Полисский – о фестивале современной культуры в Одинцове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте