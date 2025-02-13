Бойцы СВО провели «Урок мужества» для школьников в Дмитрове

Очередной «Урок мужества» состоялся в стенах Дмитровской школы № 10. Эти встречи проходят с участием военнослужащих СВО, которые находятся на реабилитации после ранений в санатории Министерства обороны.

В начале мероприятия пятеро бойцов представились и вкратце рассказали о себе. Школьники задавали им вопросы. Ребят интересовало абсолютно все: от мотивов, побудивших защитников отправиться на фронт, до личных переживаний и увлечений. Военнослужащие ответили на каждый вопрос, поделились своими воспоминаниями, личным опытом и рассказали о том, как выбирали себе позывные.

Школьники вручили бойцам открытки в честь Дня защитника Отечества.

«Такие встречи с бойцами укрепляют связь между поколениями, прививают молодежи любовь к Родине и уважение к ее защитникам», — подчеркнул глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.