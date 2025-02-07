Бойцы СВО провели «Урок мужества» для школьников из Дмитрова

В Дмитровской школе № 2 прошел «Урок мужества», на котором кадеты встретились с участниками специальной военной операции, проходящими реабилитацию в санатории Министерства обороны России после получения ранений. Главными героями мероприятия стали четверо бойцов, каждый из которых поделился своими историями.

Военнослужащие рассказали кадетам о своем боевом пути. Особое внимание привлекли к себе два бойца с позывными «Муравей» и «Питер». Их коллеги, «Посев» и «Добряк», были более сдержанны и признавались, что чувствуют себя немного смущенными от внимания.

«Муравей» и «Питер» рассказали о том, как они попали на СВО, на каких направлениях воевали и с какими задачами сталкивались. «Питер» поделился историей о своем ранении: через неделю после прибытия на фронт его группа была подвергнута минометному обстрелу, в результате которого он получил серьезные травмы. После долгого восстановления он вернулся к своим боевым товарищам, но вскоре снова стал жертвой ранения.

«Ребята, вы должны вырасти добрыми, умными людьми, любящими свою Родину и помнящими историю своей семьи. Будьте готовы защитить свою страну, если это потребуется в будущем», — поделился «Питер» со школьниками.

Кадеты в свою очередь продемонстрировали строевую подготовку, навыки разборки и сборки автомата, оказания первой помощи и использования средств защиты от радиации, химических и биологических угроз. По инициативе руководства школы «Муравей» вручил несколько медалей «За особые заслуги в кадетском образовании» от общественной организации «Боевое братство» отличившимся ученикам, которые проявили активность в учебе и жизни школы.

В конце мероприятия школьники задавали бойцам вопросы о службе и быте на передовой. Они также интересовались, как бойцы проводят свободное время и какие изменения в экипировке могли бы предложить. В знак благодарности учащиеся подготовили небольшие подарки и талисманы, сделанные своими руками.