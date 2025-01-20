Бойцы СВО приняли участие в крещенских купаниях в Реутове

В Реутове подготовили площадку с тремя купелями для крещенских омовений. Жители приезжали искупаться целыми семьями. Посетили купели и участники специальной военной операции.

На территории Троицкого храма в Реутове установили три деревянные купели, а также оборудовали теплые раздевалки и палатку c горячим чаем.

Горожане приезжали семьями, многие брали с собой детей, чтобы окунуться в освященную воду. Крещенские купели посетили и военнослужащие дивизии имени Дзержинского, а также бойцы специальной военной операции. Один из них, Максим, купается на Крещенье уже много лет и приобщает к этому своих сослуживцев.

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай освятил воду в купелях и пригласил собравшихся в храм. Священнослужитель также поблагодарил администрацию города, полицейских, медиков и спасателей за организацию праздника и обеспечение безопасности граждан.