Бойцы СВО посетили экскурсию на завод по энергоутилизации отходов в Воскресенске

Участники программы профессиональной переподготовки МГИМО, ветераны спецоперации побывали на первом в России заводе, который превращает отходы в энергию. Выездное занятие прошло в Воскресенске.

Гостей приняло предприятие «Энергия из отходов», входящее в структуру Ростеха.

Будущие специалисты в сфере жилищно-коммунального хозяйства и городского развития увидели, как работает высокотехнологичный комплекс. На этом заводе твердые коммунальные отходы не отправляют на свалки, а используют для выработки так называемой зеленой энергии.

Программа визита получилась подробной и наглядной. Посетителям показали зону разгрузки и бункер для отходов, решетку, где мусор сжигают при высокой температуре, систему многоступенчатой очистки газов, что позволяет исключить вред для экологии, а также продемонстрировали превращение пара в электричество и процесс подачи энергии.

Завод с конца 2024 переработал 750 тысяч тонн отходов. Это позволило не загружать мусором полигоны и специализированные комплексы.

После экскурсии участники встретились с инженерами предприятия. Они задали вопросы и обсудили, насколько такие технологии применимы в других регионах.

Визит провели в рамках программы переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Она действует на базовой кафедре МГИМО при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества».