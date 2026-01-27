Бойцы СВО помогут подготовить патриотический конкурс в Котельниках

Ветераны специальной военной операции из Котельников приняли участие в оргсовещании по подготовке ежегодного патриотического конкурса для школьников «Готов служить России!». Мероприятие проводится в городе с 2003 года.

Конкурс направлен на формирование у школьников практических навыков, физической выносливости и ответственности за результат в команде.

Программа традиционно включает несколько дисциплин: стрельбу в тире, лыжные гонки, сдачу нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), строевую подготовку, проверку знаний по оказанию первой помощи, разборку и сборку автомата и другие прикладные испытания.

На совещании обсудили детали программы, расписание, меры безопасности на всех этапах и роль наставников. Особое внимание уделили важности личного примера ветеранов и передачи опыта молодому поколению.

Конкурс «Готов служить России!» остается одним из значимых событий для Котельников и важной площадкой для патриотического воспитания школьников.