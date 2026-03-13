Бойцы СВО получили письма от школьников Богородского округа
Послания от школьников Богородского округа получили военнослужащие 237-го танкового полка. Рисунки и письма передали личному составу взвода управления начальника артиллерии.
Бойцы сейчас находятся на Сватово-Кременской дуге. Направление остается непростым, признаются военные. Но свежие фото с передовой показывают, как детские строчки творят чудеса — даже уставшие солдаты улыбаются, читая пожелания.
«Такие письма помогают переносить трудности. В каждой строчке чувствуется тепло и поддержка», — рассказали военнослужащие.
Для многих бойцов детские послания стали настоящими талисманами.
У некоторых ребят из Богородского округа отцы сейчас находятся за ленточкой. Поэтому их письма приобретают особый смысл — они становятся символом связи между домом и передовой, надеждой и верой в скорейшее возвращение.