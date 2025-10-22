Бойцы СВО подали 700 онлайн-заявок на компенсацию услуг соцтакси в Подмосковье

В Московской области бойцы специальной военной операции и их родственники могут оформить положенные выплаты онлайн. Военные подали уже свыше 700 заявлений на получение компенсации за услуги социального такси.

Право на ежегодную выплату в размере 24 тысяч рублей имеют сами военнослужащие с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата или потерей зрения, а также члены их семей, воспитывающие ребенка-инвалида.

Для назначения выплаты необходимо соответствовать двум ключевым критериям: быть гражданином России и постоянно проживать на территории Подмосковья.

Оформить заявку можно бесплатно через раздел «Поддержка» — «Льготы и выплаты» на региональном портале государственных услуг.

Ответ приходит в рабочий кабинет в течение семи рабочих дней.

Для удобства жителей Московской области доступна также подача заявления в электронном виде через мобильное приложение «Добродел».