Бойцы СВО поблагодарили жителей Павловского Посада за гуманитарную помощь

Участники специальной военной операции из Павлово-Посадского округа поблагодарили земляков за поддержку. Председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов сообщил в социальных сетях о поступлении обратной связи от военнослужащих, получивших гуманитарную помощь, отправленную в конце июня.

Военнослужащие выразили искреннюю благодарность за поддержку и внимание, отметив, что предоставленная техника, снаряжение, продукты питания и средства личной гигиены существенно помогают им в выполнении боевых задач и поддержании боевого духа.

Гуманитарная помощь была организована при активном участии администрации округа, предпринимателей, общественных организаций и жителей города. Совместные усилия павловопосадцев позволили собрать и отправить необходимые ресурсы для защитников Отечества.

Роман Тикунов подчеркнул, что полученная обратная связь подтверждает эффективность совместной работы и служит дополнительной мотивацией для всех, кто продолжает поддерживать военнослужащих. Жители округа могут быть уверены, что их помощь достигает адресатов и приносит реальную пользу.