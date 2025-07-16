Бойцы СВО поблагодарили жителей Химок за доставку гуманитарного груза

Военнослужащие с линии фронта передали слова благодарности химчанам — школьникам, педагогам, депутатам и всем, кто помогал в сборе и доставке гуманитарной помощи. Видеосообщение адресовано, в том числе, ученикам и сотрудникам школы № 30, где был организован один из пунктов сбора.

На обращение бойцов откликнулась директор школы и депутат Татьяна Кавторева. Она подчеркнула значимость участия не только взрослых, но и детей в поддержке военнослужащих.

«Это невероятно важно, когда наши жители, особенно подрастающее поколение, активно участвуют в оказании помощи нашим военнослужащим. Это воспитывает чувство патриотизма, ответственности и сострадания. Огромная благодарность всем, кто не остался равнодушным и внес свой вклад в это благое дело! Организация пункта сбора гуманитарной помощи в нашей школе — отличный пример инициативы, которую необходимо поддерживать и развивать», — отметила директор школы № 30 и муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Во время проведения специальной военной операции подобные инициативы играют важную роль. Любая форма участия — от сбора вещей до теплых слов поддержки — помогает сохранить моральный дух бойцов.

Уточнить адреса действующих пунктов сбора можно в Центре поддержки участников СВО и их семей по телефону: +7 (495) 793-09-88.

Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в выходные — с 12:00 до 16:00.