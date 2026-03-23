Бойцы СВО поблагодарили жителей Богородского округа за гуманитарную помощь

22 марта участник боевых действий посетил местное отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Через него волонтеры передали посылку бойцам, которые в знак благодарности записали видеообращение.

Военнослужащий с позывным «Торес» встретился с руководителем отделения Антоном Ивановым во время краткосрочного отпуска, чтобы лично пообщаться и передать посылку для сослуживцев.

Как рассказал Антон Иванов, разговор получился важным и душевным. Боец поделился впечатлениями о службе, а волонтеры рассказали, чем сегодня живет Ассоциация. Главным событием стала передача теплых свитеров — их помог собрать индивидуальный предприниматель Андрей Кувин, который не раз оказывал крупную помощь солдатам и жителям освобожденных территорий.

Позже с передовой пришло видеопослание. Бойцы поблагодарили земляков за поддержку и отметили, что любая помощь, приходящая из дома, для них неоценима.

Антон Иванов добавил, что такая поддержка согревает не только тело, но и душу, поднимает боевой дух. Он поблагодарил всех, кто участвовал в сборе, и пообещал продолжать оказывать помощь.