Бойцы СВО поблагодарили за поддержку жителей Дмитровского округа

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов и его первый заместитель Евгений Тертышников встретились с участником спецоперации Геннадием с позывным Большой. Боец передал жителям муниципалитета благодарность от бойцов добровольческого отряда «Барс-10» имени Федора Ушакова.

Дмитровчанин Геннадий, который служит в оотяде с 2025 года, приехал домой в краткосрочный отпуск. По поручению командования он вручил Михаилу Шувалову и Евгению Тертышникову знаки «Добровольческий отряд имени Федора Ушакова» и флаг отряда.

Подразделение уже трижды обращалось к главе Дмитровского округа за помощью и каждый раз получало ее оперативно.

«Очень хочу поблагодарить всех жителей округа за ту помощь и поддержку, что нам оказывают. Это и сбор гуманитарных грузов, и акция „Полдня для победы“ — благодаря ей закупают нужное нам оборудование и технику. Мы очень ценим такое отношение», — рассказал Геннадий.

Михаил Шувалов отметил, что жители округа, волонтеры и предприниматели ежедневно делают многое для поддержки бойцов СВО.

« Это не только сбор и отправка гуманитарных грузов, но и плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей, сухого душа. Это рисунки и письма школьников. Все это — самое весомое доказательство нашей поддержки», — подчеркнул глава Дмитровского округа.