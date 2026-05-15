Бойцы СВО поблагодарили за поддержку школьников Чехова

С самого начала специальной операции образовательные учреждения Чехова помогают фронту, в том числе школа № 10. В ответ на письма с теплыми словами и пожеланиями от детей бойцы отправили через волонтеров «Помощь СВО Чехов» свои весточки.

С 2022 года учителя, школьники и их родители активно участвуют в сборе посылок, изготовлении открыток и написании писем на фронт. Также регулярно помогают подшефной школе № 37 имени Андрея Линева в Луганске, куда лично приезжал директор Константин Значков. Школьников из 37-й школы привозили на экскурсию в десятую. На базе школы № 10 были созданы детское сообщество «Созвездие» и клуб «Я доброволец», чтобы объединить усилия в этой важной работе.

Координатор волонтерской группы «Помощь СВО Чехов» Екатерина Мазур рассказала, что каждой письмо от бойцов СВО по-своему уникально и написано с любовью. «Они разработали специально логотип, представление своей открытки, своего письма в таком классном формате, чтобы ребята понимали, что это не просто написано на листке бумаги, а что подошли с такой заботой, с таким интересом», — отметила она.

С собой волонтеры привезли и боевые трофеи от штурмового батальона на Константиновском направлении. В ответ на письма и гуманитарную помощь школа получила рацию, дрон и схему вражеского огня. Эти трофеи планируется сначала представить в экспозиции, а затем создать музей, посвященный успехам бойцов.

Сейчас школьники пишут новые письма, которые волонтеры планируют взять с собой в следующую поездку в июне.