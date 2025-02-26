Бойцы СВО поблагодарили учителей и школьников из Коломны за гумпомощь

Ко Дню защитника Отечества учащиеся школ и педагоги городского округа Коломна отправили в зону проведения специальной военной операции посылки с гуманитарным грузом. В ответ бойцы гвардейской артиллерийской бригады записали для них видеоролик со словами благодарности.

Помощь защитникам собрали в рамках всероссийской акции «Посылка солдату». В благотворительном мероприятии приняли участие образовательные учреждения округа. Учителя, школьники, воспитанники и их родители собрали для бойцов посылки с необходимыми вещами и подарками, сделанными своими руками. Военнослужащим также отправили открытки и письма со словами поддержки от детей.

«Ваши помощь и поддержка очень много для нас значат, помогают почувствовать домашний уют и тепло. Вместе победим!» — сказали в своем видеообращении к жителям Коломны защитники.