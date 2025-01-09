Бойцы СВО поблагодарили детей из Балашихи за письма и новогодние поздравления

Добровольческая бригада имени князя Александра Невского вместе с гуманитарным грузом получила письма от детей из Балашихи. В ответ защитники поблагодарили ребят и поздравили их с Новым годом.

Новогодние письма с пожеланиями для бойцов специальной военной операции написали ребята из детской школы искусств № 5, дома народного творчества, Воскресной школы при храме Саввы Сторожевского, а также учащиеся школы № 10.

«На связи добровольческая бригада имени князя Александра Невского. В очередной раз вместе с гуманитарным грузом нам прислали новогодние письма. Спасибо большое за пожелания Кириллу, и всем детям, которые нам пишут. Победа будет за нами! С Новым Годом!», — сказали герои.

Все желающие могут помочь защитникам и передать на фронт вещи, медикаменты, предметы личной гигиены, продукты питания. На сайте volonter.mosreg.ru можно узнать о необходимой для бойцов помощи. Передать ее можно в любой из трех постоянных пункта сбора гуманитарной помощи, которые работают в Балашихе: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.