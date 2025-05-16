Бойцы СВО поблагодарили администрацию Богородского округа за поддержку

В Богородском округе прошла важная встреча в Центре поддержки семей участников специальной военной операции. На ней бойцы, находящиеся на передовой, лично поблагодарили местных властей, волонтеров и духовенство за оказанную помощь.

Выступая от имени своих сослуживцев, Гвардии рядовой Сергей отметил, что забота жителей и организаторов значительно облегчает их службу и помогает сохранять жизни. Он передал благодарственные письма командованию и подчеркнул важность поддержки со стороны общества. Первому заместителю главы Богородского округа Алексею Щаулину Сергей выразил признательность за заботу и подчеркнул необходимость продолжать оказывать помощь.

В Богородском округе собирают разнообразные средства для бойцов: теплую одежду, оборудование, медикаменты и технику. Власти активно взаимодействуют с руководителями воинских частей, чтобы точно понять, что требуется в конкретный момент. Такая поддержка объединяет жителей, бизнес и волонтерские организации, укрепляя боевой дух и единство общества.

«Отклик от ребят, которые сейчас защищают нашу Родину, дорогого стоит. Очень важно знать, что наша помощь доходит по назначению, позволяет сохранить жизни бойцов. Мы всех ждем здесь, дома. И обязательно продолжим оказывать помощь», — подчеркнул Алексей Щаулин.