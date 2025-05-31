Бойцы СВО из Подмосковья выступят на спортивном турнире в Туле

Межрегиональный этап соревнований «Кубок Защитников Отечества» по адаптивным видам спорта пройдет в Туле со 2 по 6 июня. Бойцы СВО из Подмосковья также примут в нем участие.

В сборную региона вошли 14 спортсменов. Среди них есть награжденные орденом Мужества и медалями за освобождение Мариуполя. Подмосковная команда выступит во всех шести дисциплинах: волейболе сидя, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, метании ножа и настольном теннисе.

Всего в соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из 18 регионов Центрального федерального округа. Победители получат путевку в финал Всероссийского Кубка.

Соревнования организовали в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Главная цель турнира — поддержать ветеранов СВО, их физическую и психологическую реабилитацию.