Бойцы СВО из Подмосковья вышли в финал чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

С 25 по 29 июля 2025 года в столице Татарстана состоялся первый национальный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» среди бойцов специальной военной операции. Подмосковье на соревнованиях представили четыре участника.

За звание лучших на чемпионате состязались свыше 400 военнослужащих со всей России, которые продемонстрировали навыки в 15 различных компетенциях.

«Педагоги и директора наших колледжей подготовили ребят к чемпионату, по итогам которого два представителя Подмосковья стали финалистами», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Золотые медали выиграли Юрий Соломенцев в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» и Александр Князев в категории «Электромонтаж». Они вошли в число 79 лучших конкурсантов, которые представят свои регионы в финале чемпионата «Абилимпикс» в Москве в октябре.

Бойцы СВО также смогли присоединиться к насыщенной деловой программе, принять участие в профориентационных мероприятиях и познавательных экскурсиях.

Торжественное награждение победителей состоялось в концертном зале IT-парка имени Башира Рамеева в Казани.