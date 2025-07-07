Бойцы СВО из Ленинского округа стали участниками программы «Герои Подмосковья»

Майор запаса Алексей Гуренков и действующий военнослужащий Виталий Шереметьев из Ленинского округа вошли в число лауреатов очного этапа областной программы «Герои Подмосковья». К обучению они приступят в сентябре. Затем смогут реализовать себя в одном из перспективных направлений.

Алексей Гуренков с 1992 года служит Родине. Он трудился в Вооруженных Силах и Федеральной службе безопасности.

Также мужчина участвовал в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. Добровольно отправился на спецоперацию в 2022 году и во время штурма под огнем вынес из-под обстрела тяжелораненых солдат, получил контузию. В 2024 году его наградили медалью «За Отвагу».

Виталий Шереметьев также пошел добровольцем на передовую. До этого он был заместителем председателя общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».

Программу «Герои Подмосковья», в которой участвуют военнослужащие, создали по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробье ва. Ее цель — социальная адаптация и профессиональная переподготовка участников СВО.

«Поздравляю ребят с победой в этой программе. Наша цель — не просто трудоустроить участников, а сформировать новое поколение управленцев: сильных, ответственных, с опытом принятия решений», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В сентябре мужчины начнут очно-заочное обучение: освоят теорию, попробуют себя в разных направлениях. Наставниками станут члены правительства, руководители муниципальных образований, депутаты Госдумы и Мособлдумы. Курс продлится год.