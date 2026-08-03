Бойцы СВО из Богородского округа совершили прыжки с парашютом в День ВДВ

В День военно-десантных войск ветераны и бойцы СВО из Богородского округа традиционно совершают прыжки с парашютом, и нынешний год не стал исключением. Мероприятие состоялось 2 августа на аэродроме в городе Киржаче.

Особого внимания заслуживают трое бойцов с ограниченными возможностями здоровья: они совершили прыжок в тандеме. Еще два участника покорили небо с парашютом типа «Крыло», а девять человек прыгнули с купольным парашютом — четверо из них совершили свой первый в жизни прыжок.

Участники приехали на аэродром рано утром: для всех провели подробный инструктаж и тренировку. Тщательная подготовка позволила каждому уверенно и безопасно пройти через это испытание и получить максимум ярких эмоций.

Бойцы выразили искреннюю благодарность главе Богородского округа Денису Семенову, а также председателю совета депутатов Владимиру Хватову и главе Общественной палаты округа Александру Щербакову за поддержку и организацию мероприятия.

Все участники сошлись в одном: прыжок с парашютом — это незабываемые эмоции, ощущения, которые невозможно описать словами. Для многих этот день стал не просто праздником, а настоящим преодолением себя и поводом еще раз почувствовать силу боевого братства.