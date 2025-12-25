Бойцы СВО и их семьи посетили лакокрасочное производство в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск прошла экскурсия на местное предприятие по изготовлению лакокрасочных материалов для участников специальной военной операции и членов их семей. Мероприятие организовано в рамках развития промышленного туризма по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, при поддержке главы муниципалитета Константина Михалькова и Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска.

Во время визита гостям показали полный цикл создания продукции для защиты древесины, бетона и металла. Гости узнали о производственных технологиях, составах лакокрасочных материалов, а также о стадиях производства и реализации готовой продукции.​​​​​​​​​​​​​​​​

Экскурсии на промышленные объекты округа для участников СВО и их семей организуются ежемесячно. Они дают возможность познакомиться с местными производствами, получить новые знания и рассмотреть варианты для дальнейшего трудоустройства.

«На данный момент благодаря экскурсиям и системной работе местной Ассоциации ветеранов СВО трудоустроены девять участников специальной военной операции. Еще двое находятся в процессе трудоустройства на предприятиях муниципалитета, и два активно рассматривают вакансии», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В настоящее время на предприятии работают около 30 сотрудников, а ассортимент продукции насчитывает свыше 250 уникальных рецептур, включая специализированные грунты и гидрофобизаторы.