Бойцы СВО и их семьи посетили косметическое производство в Солнечногорске

Для участников специальной военной операции и их семей 27 марта в Солнечногорске организовали экскурсию на предприятие «АВ Тауэр». Мероприятие прошло в рамках программы «Промышленный туризм».

Компания работает с 1995 года и осуществляет полный цикл производства — от разработки формул до выпуска готовой продукции. В ассортименте представлен широкий выбор декоративной косметики. Во время экскурсии гости увидели процесс создания продукции: как изготавливаются помады, производится пудра, а также посетили лабораторию, фасовочный и упаковочный цеха.

«В Солнечногорске экскурсии в рамках программы „Промышленный туризм“ для Ассоциации ветеранов СВО организовывается администрацией и предприятиями округа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они проводятся каждый месяц. Посещение заводов, фабрик и других индустриальных объектов помогает познакомить жителей с производством и повысить уровень трудоустройства. На данный момент работниками местных предприятий стали 14 участников СВО», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ранее участники специальной военной операции вместе с семьями посетили Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод.