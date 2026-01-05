Бойцы СВО и члены их семей прошли реабилитацию в Дубне

В 2025 году в Медико-санитарной части № 9 ФМБА России реабилитацию прошли более ста человек со всей страны. Специалисты центра делают акцент не только на физическом, но и на психологическом восстановлении, а также активно развивают социокультурную адаптацию.

В наукограде Дубна создан современный реабилитационный центр для участников специальной военной операции и членов их семей. В трех профильных отделениях, оснащенных современным оборудованием, с каждым пациентом работает мультидисциплинарная команда врачей.

Главными нововведениями 2025 года, по словам врио начальника МСЧ № 9 Оксаны Лековой, стали усиление психологической помощи, открытие палаты семейного благополучия для совместного проживания и развитие социокультурной реабилитации. В рамках последнего направления воспитанники Дубненской детской школы искусств регулярно дают для бойцов музыкальные концерты.

«Мы особое внимание уделили адаптации наших бойцов, которым нужна помощь для возвращения к полноценной жизни. В первую очередь — это здоровье, особенно после травм. Мы всегда на связи с медико-санитарной частью, чтобы решать проблемы максимально быстро», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Работу дубненских специалистов высоко оценила в ходе визита руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. В учреждении подчеркивают, что занимаются реабилитацией бойцов уже более двух лет и планируют продолжать развивать это направление.