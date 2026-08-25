Сапер-пулеметчик 92-го саперного полка группировки войск «Север» с позывным Дегит заявил, что в течение недели бойцы подразделения уничтожили более 500 взрывоопасных устройств на Сумском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По его словам, украинские боевики маскируют взрывчатку под различные предметы, в том числе и под банки энергетика. Довольно тяжело распознать, где мины.

«За последнюю неделю нами было разминировано более 500 взрывных устройств, начиная от банальных снарядов, мин и заканчивая всякими ловушками», — сказал Дегит.

В военном ведомстве отметили, что инженерно-саперные подразделения полка ежедневно разминируют местность. Эти работы необходимы, чтобы обезопасить мирных жителей от возможных взрывов.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинские неонацисты стали маскировать взрывчатку в пакетах из-под сока.