Бойцы из Фрязина передали гуманитарную помощь от волонтеров военнослужащим

Поддержка защитников Отечества в наукограде приобрела масштабный и системный характер. Работа по формированию помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции, не прекращается ни на день.

Очередной гуманитарный груз, собранный силами неравнодушных жителей и общественных организаций, был успешно доставлен в расположение отдельного мотострелкового полка, выполняющего задачи на Харьковском направлении. Инициатором выступил Зарим — член Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Инициатива нашла живой отклик не только среди соратников по организации, но и у соседей: к сбору активно подключился Черноголовский Волонтерский Корпус.

«Такое межмуниципальное сотрудничество позволило в кратчайшие сроки собрать все необходимое для бойцов на передовой. Ответственную задачу по транспортировке и сопровождению груза в зону боевых действий взяли на себя бойцы с позывными „Байкал“ и „Тетрис“. Благодаря их профессионализму и знанию логистики, помощь была передана лично в руки боевым товарищам», — сообщили организаторы.

Ассоциация ветеранов СВО, основанная в 2023 году, за короткий срок стала мощным связующим звеном между тылом и фронтом. Помимо регулярных гуманитарных миссий, организация уделяет внимание поддержке семей военнослужащих и ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи Фрязина.